Etrim'de lavanta kokuları içinde hasat keyfi - Son Dakika
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Etrim'de lavanta kokuları içinde hasat keyfi

Etrim\'de lavanta kokuları içinde hasat keyfi

Bodrum Belediyesi, Garaova Tarım Park'ta yetiştirilen lavantaların hasadını yapıyor. Lavanta bitkisi, Bodrum Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan Etrim Garaova Tarım Park arazisinde Tarım Ar-Ge ürünü olarak yetiştiriliyor. Hasat zamanı gelen lavantalar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından makineler ile biçiliyor. Misafir öğrenciler ise görerek, dokunarak, hissederek öğrenme yolu ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla Arazi Uygulamaları Dersi içerisinde sabahın erken saatlerinde, biçimleri yapılan lavanta hasatlarının toplama ve taşıma işlerini yaptı.

31.07.2024 22:55
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Etrim'de lavanta kokuları içinde hasat keyfi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Garaova Tarım Park'ta yetiştirilen lavantaların hasadını yapıyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl Temmuz ayında yapılan lavanta hasadı bu yıl Gençlik Tarım Kampı misafir öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gıda, ilaç sektörü, kozmetik gibi pek çok alanda kullanımı yaygınlaşan lavanta bitkisi, Bodrum Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan Etrim Garaova Tarım Park arazisinde Tarım Ar-Ge ürünü olarak yetiştiriliyor. Hasat zamanı gelen lavantalar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından makineler ile biçiliyor. Misafir öğrenciler ise görerek, dokunarak, hissederek öğrenme yolu ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla Arazi Uygulamaları Dersi içerisinde sabahın erken saatlerinde, biçimleri yapılan lavanta hasatlarının toplama ve taşıma işlerini yaptı. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bünyesinde bulunan Distilasyon Ünitesinde, sıkımları yapılan lavantalardan aynı günün akşamında, uçucu yağları çıkartılarak lavanta yağı ve lavanta hidrosolü elde ediliyor.

Üretimi yapılan ürünler içerisinde şişelenmiş lavanta yağı, hidrosolü ve katma değerli ürün arayışı kapsamında Tarım Ar-Ge ekipleri tarafından lavanta kolonyası ve lavanta sabunu gibi yan ürünler de elde ediliyor. Bu ürünler, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda misafirlere ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Kaynak: İHA

Misafir, Bodrum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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