ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı - Son Dakika
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ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı

13.05.2022 16:54
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü bağlamında konferans düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü bağlamında konferans düzenlendi.

Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ile çok sayıda akademik personel, hemşire ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşması yapmak üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmakta olduğunu ifade ederek "Hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisini, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin "Herkes için Sağlık" ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Tarihi sürece baktığımızda, hemşirelerin salgınla mücadelelerde ön saflarda yer aldığı görülmektedir. Modern hemşireliğin başlangıcından bu yana hemşireler olağanüstü durumlarda değerlendirme yapma, öncelikleri belirleme, iş birliğini sağlama ve bakım yönetme rollerini üstlenmiştir. Ülkemizde de COVID-19'la mücadelede, hemşireler hem ön planda yer almış hem de sağlık sistemini ayakta tutan temel bileşenlerden biri olmuştur. Bu süreçte 7 gün, 24 saat hastalarla yüz yüze ve nefes nefese yüksek risk altında çalışmışlardır. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarımın ve hemşire adayı sevgili öğrencilerimizin "Hemşireler Gününü" kutlar, başarı ve mutluluklar dilerim" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karabulutlu'nun ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelerin çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak: "Covid-19 Pandemisi hepimize her işin başında sağlık olduğunu hatırlattı. Bu zorlu süreçte tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerimiz de gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlık örneği sergileyerek elini taşın altına koydu. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizler için elinden geleni yapıp güleryüzü ve sabrıyla bu gururlu mesleği icra eden hemşirelerimizin gününü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" şeklinde konuştu.

Konferans, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Gülay İpek Çoban'ın Öğretim Görevlisi Raziye Engin'in konuşmalarının ardından, Hemşire Dilay Akgün'ün meslekte geçirdiği 27 yıla dair deneyim ve tecrübelerini aktarmasının ardından ETÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tiyatro gösterisi ile sona erdi. - ERZURUM

ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı
ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rektör, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı - Son Dakika


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