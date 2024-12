ETÜ\'de Engelliler Günü Şenliği

Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel gereksinimli çocuklar için şenlik düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından özel gereksinimli çocukların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar katıldı.

ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu ve Değişim Özel Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Özel gereksinimli çocuklar şenliğinin her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediklerini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı, "Bu etkinliği Özel Eğitim ve Kaynaştırma dersi kapsamında her yıl öğrencilerimizle birlikte organize ediyoruz. Onların farkında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için toplumun her kesiminin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü dünya bir bahçe olsaydı her biri bu bahçenin bir çiçeği olurdu" diye konuştu. - ERZURUM