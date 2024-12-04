ETÜ'de Engelliler Günü Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ETÜ'de Engelliler Günü Şenliği

ETÜ\'de Engelliler Günü Şenliği

Erzurum Teknik Üniversitesi, özel gereksinimli çocuklar için şenlik düzenledi.

04.12.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel gereksinimli çocuklar için şenlik düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından özel gereksinimli çocukların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar katıldı.

ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu ve Değişim Özel Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Özel gereksinimli çocuklar şenliğinin her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediklerini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı, "Bu etkinliği Özel Eğitim ve Kaynaştırma dersi kapsamında her yıl öğrencilerimizle birlikte organize ediyoruz. Onların farkında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için toplumun her kesiminin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü dünya bir bahçe olsaydı her biri bu bahçenin bir çiçeği olurdu" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Engelliler, Etkinlik, erzurum, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ'de Engelliler Günü Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: ETÜ'de Engelliler Günü Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.