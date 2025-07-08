ETÜ\'den Yerel İş Birliğine Protokol

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kamu ve yerel paydaşlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) ile lisansüstü eğitime yönelik iki ayrı iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokollerle, ETSO ve SGK personelinin lisansüstü düzeyde eğitim alarak mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iş dünyası ve kamu kurumlarının nitelikli insan kaynağıyla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokollere ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sunacak her türlü iş birliğine açık olduğunu belirterek: "ETSO ve SGK ile imzaladığımız bu protokoller, bilgi ve deneyimimizi şehrimizin kamu kurumları ve iş dünyasıyla paylaşma arzumuzun somut bir göstergesidir. Amacımız sadece nitelikli mezunlar yetiştirmek değil; aynı zamanda çalışan insan kaynağımızın da akademik düzeyde kendini geliştirmesine zemin hazırlamaktır. Bu sayede hem özel sektörde hem de kamuda hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ETÜ olarak bölgesel kalkınmanın merkezinde yer almak, üreten, paylaşan ve yol gösteren bir kurum olmak en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle protokollerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM