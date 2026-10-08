ETÜ’lü akademisyenin danışmanlığındaki doktora tezi YÖK üstün başarı ödülüne layık görüldü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar'ın danışmanlığında hazırlanan doktora tezi, 2026 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Matematik alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görüldü.

2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında yılın doktora tezi, kurumsal ve özel ödüller olmak üzere 3 başlıkta 20 kategoride ödül verildi. Doktora Tezi Ödülleri arasında Matematik alanının yanı sıra farklı bilim alanları da yer aldı. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından akademisyenlere ve üniversite yöneticilerine takdim edildi.

Ödül, ETÜ'de hazırlanan doktora tezine verildi

Matematik alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görülen çalışma, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özkan tarafından hazırlandı.

"Bazı Özel Fonksiyonlar İçin Fonksiyonel Eşitsizlikler" başlıklı doktora tezi, Özkan'ın Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Bilim Dalında gerçekleştirdiği doktora eğitimi kapsamında hazırlandı. Çalışmanın danışmanlığını ETÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar, eş danışmanlığını ise Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Deniz yürüttü.

2025 yılında tamamlanan doktora tezi, 2026 YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Matematik alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülüne değer görüldü.

Prof. Dr. Çağlar: "Öğrencimizin başarısından büyük mutluluk duyuyorum"

Tezin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Çağlar, öğrencisinin Türkiye genelinde Matematik alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çağlar, elde edilen başarının öğrencisinin özverili çalışmasının yanı sıra akademik danışmanlık ve bilimsel çalışma sürecinin de bir sonucu olduğunu belirterek, "Bir akademisyen için öğrencisinin bilimsel başarısına tanıklık etmek ve onun Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesinde danışman olarak katkı sunmak büyük bir gurur ve mutluluk. Bu başarıyı, öğrencimizin özverili çalışmasının yanı sıra ETÜ'de matematik alanında yürütülen bilimsel çalışmaların da bir sonucu olarak değerlendiriyorum." dedi.