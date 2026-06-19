ETÜ Öğrencileri Finans Sektörünü İnceledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri teknik gezi kapsamında finans sektörünün önde gelen kurumlarını ziyaret ederek sermaye piyasalarının işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümü öğrencileri, finansal piyasaları uygulama alanlarında tanımak amacıyla İstanbul'da teknik gezi programına katıldı. İnovatif Gençlik Topluluğu ile Etkin Genç Girişimciler Topluluğu üyelerinin yer aldığı program, İnovatif Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı ve Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. M. Talha Akgün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Programın ilk durağı olan Borsa İstanbul'da öğrenciler, işlem salonu, müze ve fuaye alanlarını ziyaret ederek kurumun tarihsel gelişimi, organizasyon yapısı ve piyasa işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sunumda sermaye piyasalarının temel dinamikleri ve borsanın finansal sistem içerisindeki rolü öğrencilere aktarılırken, öğrenciler Borsa İstanbul'un simgesel uygulamalarından biri olan gong çalma deneyimini de yaşayarak unutulmaz bir tecrübe edindi.

Teknik gezinin ikinci durağı olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde öğrencilere birliğin görevleri, kurumsal yapısı ve sermaye piyasalarındaki işlevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde sermaye piyasalarındaki güncel gelişmeler, sektörün dönüşen yapısı ve kariyer olanakları ele alınırken, katılımcılara program sonunda katılım belgeleri takdim edildi.

Öğrenciler daha sonra A1 Capital Menkul Değerler'i ziyaret ederek aracı kurumların işleyişi, sermaye piyasası lisansları, uzmanlaşma alanları ve finans sektöründeki kariyer süreçleri hakkında bilgi edindi. Kurum bünyesindeki çeşitli departmanları da inceleyen öğrenciler, piyasa operasyonlarının yürütülme süreçlerini yerinde gözlemledi.

Teknik geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arş. Gör. M. Talha Akgün, teorik bilginin sektör uygulamalarıyla desteklenmesinin öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin finansal okuryazarlıklarını artırdığını ve kariyer planlamalarına katkı sunduğunu ifade etti. - ERZURUM