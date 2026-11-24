Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özcan Ersan, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Pardus ekosisteminde dört farklı güvenlik açığı tespit ederek önemli bir başarıya imza attı.

Ekip arkadaşı siber güvenlik araştırmacısı Serdar Çatal ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ersan, Pardus Boot Repair yazılımında OS Command Injection, Path Traversal ve TOCTOU Race Condition türlerinde güvenlik açıkları tespit etti.

Tespit edilen güvenlik açıkları uluslararası düzeyde kayıt altına alındı

Araştırmalar sonucunda belirlenen dört güvenlik açığı, CVE-2026-94434, CVE-2026-92080, CVE-2026-95518 ve CVE-2026-92606 kimlikleriyle uluslararası güvenlik açığı kayıt sistemi CVE'de yayımlandı. Söz konusu güvenlik açıkları ayrıca T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yayımlanan ulusal zafiyet bildirimlerinde de yer aldı.

Rektör Çakmak'tan tebrik

Öğrencinin başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Siber güvenlik, ülkelerin teknolojik bağımsızlığı ve dijital egemenliği açısından stratejik öneme sahip alanların başında geliyor. Öğrencilerimizin üniversitemizde edindikleri bilgi ve yetkinlikleri ülkemizin yerli ve milli teknoloji ekosistemine katkı sağlayan çalışmalara dönüştürmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. ETÜ olarak araştıran, üreten ve yenilikçi çözümler geliştiren gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencimiz Özcan Ersan'ı ve ekip arkadaşını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.