ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Çakmak, öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyerek, engelsiz bir üniversite olma yolunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

15.05.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmaya Rektör Çakmak ve özel gereksinimli öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Gürol ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı katıldı.

Görüşmede öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Rektör Çakmak, özel gereksinimli öğrencilerin fakültelerin fiziki olanakları, kampüs içindeki erişilebilirlik durumu ve kütüphanedeki mevcut kaynaklara erişimi gibi konulardaki öneri ve taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Rektör Çakmak, ETÜ yerleşkesinde yapılan tüm çalışmalarda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarına dikkat çekerek, "Engelsiz üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmiş yıllarda kampüsümüzü özel gereksinimli bireyler adına daha yaşanabilir ve erişilebilir kılmak için birçok düzenleme yaptık. Bugün de öğrencilerimizle bir araya gelerek onların talep ve isteklerini dinledik. Bu doğrultuda gerekli çalışmalara ivedikle başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Engelliler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement