ETÜ Rektörü, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmaya Rektör Çakmak ve özel gereksinimli öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Gürol ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı katıldı.

Görüşmede öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Rektör Çakmak, özel gereksinimli öğrencilerin fakültelerin fiziki olanakları, kampüs içindeki erişilebilirlik durumu ve kütüphanedeki mevcut kaynaklara erişimi gibi konulardaki öneri ve taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Rektör Çakmak, ETÜ yerleşkesinde yapılan tüm çalışmalarda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarına dikkat çekerek, "Engelsiz üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmiş yıllarda kampüsümüzü özel gereksinimli bireyler adına daha yaşanabilir ve erişilebilir kılmak için birçok düzenleme yaptık. Bugün de öğrencilerimizle bir araya gelerek onların talep ve isteklerini dinledik. Bu doğrultuda gerekli çalışmalara ivedikle başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM