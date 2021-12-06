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ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi - Son Dakika

ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi

06.12.2021 16:40
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Tarımda IoT Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Hackathon'u (fikir maratonu) gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Tarımda IoT Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Hackathon'u (fikir maratonu) gerçekleştirildi.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından ülkemizdeki tarım arazilerinin daha verimli bir hale getirilmesi, yanlış sulama sonucunda ortaya çıkan su israfının minimum düzeye indirilebilmesi ve kapalı alanlarda tarım yapılabilmesi amacıyla düzenlenen Tarımda IoT Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Hackathon'u tamamlandı.

Toplamda 2 gün süren ve lisans ile lisansüstü düzeyde öğrenim gören çok sayıda öğrencinin yenilikçi fikirleriyle tarımda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunduğu hackathon (fikir maratonu) boyunca genç girişimciler teknoloji firmalarıyla kariyer sohbetleri gerçekleştirirken, uygulamalı IoT eğitimi, sürpriz ödüllü takım oyunları ve kamp ateşinde eğlenme fırsatı yakaladılar.

Doç. Dr. Ayten: "Tarımda Yaşanan Verim Kaybını Önlemeye Yönelik Fikir Arayışlarımız Devam Ediyor"

Genç girişimcilerin fikirlerini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kaan Koray Ayten: "Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar olacağı ön görülüyor ve bu durum günümüzde hektar başına ihtiyaç duyulan tahıl üretiminin 3.75 tondan 6.25 tona çıkarılması gereksinimini ortaya çıkarıyor. Uzmanlar tarımsal üretimde bu artışın sağlanabilmesinin, yaşanan iklim değişiklikleri ile oluşan rekolte ve verim kaybından dolayı çok zor bir hedef olduğunu söylüyorlar. Bu hedeflere ulaşabilmek için tarımsal üretimin hassas bir şekilde yapılması ve tarımda mekanizasyon araçlarının günümüz teknolojisi ile donatılarak en ideal üretim yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rektör Çakmak: "Küresel Ölçekteki Sorunlara Çözüm Önerileri Arıyoruz"

Etkinliğe katılan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, en verimli öğrenme yönteminin takım ruhuyla ve rekabetçi bir ortamda yaparak öğrenme modeli olduğunu belirterek bu kapsamda ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Tarımda IoT Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Hackathon'unun oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Giderek kalabalıklaşan dünyanın gelecek kuşaklar için daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için bugünden önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Rektör Bülent Çakmak, bu noktada üniversitelerin önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirerek şunları söyledi: ETÜ olarak biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, tüm birimlerimizle küresel ölçekteki sorunlara çözüm önerileri getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fikir maratonu etkinliğimizi bu amaç doğrultusunda hayata geçirmiş bulunmaktayız. Oldukça verimli geçen etkinliğimize katılım sağlayan öğrencilerimize ve emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik, hackkathon etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye takdimiyle son buldu. - ERZURUM

ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi
ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Lisans, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hackathon etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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