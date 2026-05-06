ETÜ ve LÖSEV'den Ortak Protokol
ETÜ ve LÖSEV'den Ortak Protokol

06.05.2026 01:07
ETÜ ile LÖSEV arasında lösemili çocuklara destek için iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında, lösemiyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yönelik ortak çalışmaların hayata geçirilmesini hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile LÖSEV arasında toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik hazırlanan iş birliği protokolü, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Öğrenci topluluklarından ETÜ LÖSEV Fayda Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen protokolün imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü Koordinatörü Doç. Dr. Burak Başkan, LÖSEV Fayda Projesi Koordinatör Yardımcısı Selma Dursun, ETÜ LÖSEV Fayda Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Çamlı, Kulüp Başkanı Rabia Oğuz ile LÖSEV Erzurum ve Ankara temsilciliklerinden yetkililer katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında ETÜ öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine daha aktif katılım sağlaması, lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarının artırılması ve üniversite bünyesinde farkındalık odaklı ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında yapılan iş birliklerinin sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yaparak, toplumsal sorunlara duyarlılık geliştiren ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren çalışmaların yükseköğretim kurumlarının temel görevleri arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Çakmak, LÖSEV ile gerçekleştirilen iş birliğinin öğrencilerin gönüllülük kültürünü geliştirmesine katkı sağlayacağını ve toplum yararına önemli projelere zemin hazırlayacağını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
