ETÜ, Web Sitesini Erişilebilir Hale Getirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dijital erişilebilirlik alanında önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Üniversitenin web sitesi, uluslararası WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) standartlarına uygun hale getirilerek tüm kullanıcılar için tam erişilebilir bir yapıya kavuşturuldu.

Yapılan düzenlemeler kapsamında web sitesinde ekran okuyucu uyumluluğu güçlendirilirken, klavye ile tam gezinme imkanı sağlandı. Görme engelli ve düşük görme düzeyine sahip kullanıcılar için kontrast oranları iyileştirildi, tüm görseller için alternatif metinler eklendi. Ayrıca iletişim formları ve indirilebilir dokümanlar da yardımcı teknolojilerle uyumlu hale getirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dijital dönüşüm sürecinde erişilebilirliğin temel önceliklerden biri olduğunu belirterek, bilginin herkes için eşit, hızlı ve engelsiz şekilde erişilebilir olmasının üniversitenin kurumsal vizyonunun önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti. Çakmak, "Kurumsal olarak yalnızca fiziki kampüste değil, dijital ortamlarda da kapsayıcılığı esas alıyoruz. Web sitemizin WCAG 2.0 standartlarına uygun hale getirilmesi, bu yaklaşımımızın somut bir göstergesidir" dedi.

Engelli bireylerin akademik, idari ve sosyal bilgilere kesintisiz erişiminin büyük önem taşıdığını ifade eden Çakmak, yapılan iyileştirmelerin yalnızca teknik bir güncelleme olmadığını, aynı zamanda fırsat eşitliğini güçlendiren bir adım olduğunu kaydetti.

Rektör Çakmak, ETÜ'nün dijital erişilebilirlik standartlarını geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Hedefimiz, tüm kullanıcıların üniversitenin dijital hizmetlerinden hiçbir engelle karşılaşmadan yararlanabilmesidir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM