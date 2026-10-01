ETÜ, YÖKAK'tan 5 yıllık tam akreditasyonu Merkezi Kütüphane önünde kutladı. - Son Dakika
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ETÜ, YÖKAK'tan 5 yıllık tam akreditasyonu Merkezi Kütüphane önünde kutladı.

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ETÜ, YÖKAK\'tan 5 yıllık tam akreditasyonu Merkezi Kütüphane önünde kutladı.
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ETÜ'nün YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilmesi, Merkezi Kütüphane önünde düzenlenen programla kutlandı. Rektör Çakmak ve Kalite Koordinatörü Yıldırım, başarının ortak emekle elde edildiğini belirterek çıktı odaklı kalite anlayışının süreceğini vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Merkezi Kütüphane önünde gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

"Kalite Koordinatörü Yıldırım: Kalite Anlayışımızı Çıktı Odaklı Olarak Geliştireceğiz"

Programın açılışında konuşan ETÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Yıldırım, 5 yıllık tam akreditasyonun üniversitenin akademik ve idari personelinin tamamının ortak emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Kalite çalışmalarının yalnızca evrak süreçlerinden ibaret olmadığını belirten Yıldırım, üniversitelerde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yapılan çalışmaların somut çıktılara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. ETÜ'de kalite süreçleriyle birlikte farkındalığın artırıldığını ifade eden Yıldırım, bundan sonraki süreçte çıktı odaklı kalite anlayışının daha fazla önem kazanacağını kaydetti.

Yıldırım, akreditasyon sürecinde akademik ve idari birimlerin, koordinatörlüklerin, fakültelerin, enstitülerin ve merkezlerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek süreçte emeği bulunan tüm personele teşekkür etti.

Kalite çalışmalarının tamamlanmış bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 5 yıllık tam akreditasyonun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, yükseköğretim alanında yaşanan hızlı değişimlerin üniversiteleri kalite odaklı bir çalışma anlayışına yönelttiğini ve ETÜ'nün bu değişime uyum sağlayarak kalite çalışmalarını sürekli geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Rektör Çakmak: Bu Başarı Hepimizin Ortak Emeğinin Sonucu"

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin kuruluşundan itibaren büyüme ve gelişme hedefi doğrultusunda akademik ve idari birimlerle birlikte önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve kurumsallaşma alanlarında sürdürülen çalışmaların kalite anlayışının güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti. Çakmak, 5 yıllık tam akreditasyon kararının da bu ortak çabanın önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

Akreditasyon sürecinin yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerektirdiğini dile getiren Çakmak, 5 yıllık tam akreditasyonun üniversitenin tamamının ortak emeğiyle elde edildiğini vurgulayarak "Bu sonucun elde edilmesinde hepimizin emeği, gayreti ve çabası var. Bu, üniversitemizin topyekun kalite yönetimi anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların sonucudur." ifadelerini kullandı.

Çakmak, konuşmasında başta Prof. Dr. Fatih Yıldırım ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere süreç boyunca kalite çalışmalarında görev alan ekiplere, akademik ve idari birim yöneticilerine ve sürece katkı sunan tüm personele teşekkür etti.

Rektör Çakmak: Uluslararası Görünürlüğe Yönelik Çalışmalar Sürüyor

ETÜ'nün ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Çakmak, üniversitenin akademik ve idari alanlarda yürüttüğü çalışmaların farklı uluslararası değerlendirmelerde de karşılık bulmaya başladığını söyledi.

Çakmak, üniversitenin önümüzdeki yıllarda eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal gelişim alanlarındaki çalışmalarını daha da ileri taşıyarak ulusal ve uluslararası ölçekte kalite anlayışını güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Program, 5 yıllık tam akreditasyon sürecinde emeği bulunan akademik ve idari personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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