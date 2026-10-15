492 bin hak sahibine evde bakım ödemesi: Kişi başı 15 bin 755 lira - Son Dakika
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492 bin hak sahibine evde bakım ödemesi: Kişi başı 15 bin 755 lira

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492 bin hak sahibine evde bakım ödemesi: Kişi başı 15 bin 755 lira
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Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ayki ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına geçmeye başladı. Toplam 7,8 milyar liralık ödemeyi duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı engelli bireyler ve aileleri için verilen yardımdan 492 bin kişinin faydalandığını, her hak sahibine ayda 15 bin 755 lira yatırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.

2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİNE AYLIK 15 BİN 755 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA
Mahinur Özdemir GöktaşEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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