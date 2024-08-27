Evde kullanılan pillerde dikkat edilmesi gerekenler - Son Dakika
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Yerel

Evde kullanılan pillerde dikkat edilmesi gerekenler

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, evlerde kullanılan pillerin doğru kullanılmadığı takdirde insan sağlığına ve çevreye büyük zararlar verebileceğini belirtti.

27.08.2024 20:21
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Evde kullanılan pillerde buna dikkat

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek:

"Evlerde kullanılan piller doğru kullanılmazsa çevreye büyük zarar veriyor"

BİLECİK - Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, evlerde kullanılan pillerin doğru kullanılmadığı takdirde insan sağlığına ve çevreye büyük zararlar verdiğini söyledi.

Evlerde bulunan kumanda, saat, oyuncakların çalışmalarını sağlayan pillerin faydası olduğu kadar zararda verdiğini belirten İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, vatandaşların pilleri doğru şekilde kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Birçok nedenden dolayı piller yangına sebebiyet verebilir"

Emrah Şimşek; "İki çeşit pilin olduğunu bunların bir tanesi batarya olanlar. Bunlar en çok akülü araçlarda veya büyük elektronik cihazlarda kullanılıyor. Diğeri ise daha çok günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kalem pil. Bu pili oyuncaklarda, kumandalarda ve saat gibi cihazlarda kullanılıyor. Bu piller uzun süre kullanılmadığı zaman akıntı yapar, akıntı yaptığı zaman sağlık sorunları yaşayabiliriz. Aynı zamanda pillerin aşırı sıcağa maruz kalması, kalitesiz pil kullanılması, şarj edilebilir pillerde pil yatağının arızalı olması, son kullanım tarihini geçirmemiz, pillerin yeniden çalışması için pili ezmek, ısırmak gibi yapılmaması gereken hareketleri yapmak ve ağır metallerle temas ettirilerek pillerin kısa devre yapması sonucu pillerin ısınması ve aşırı ısınmadan dolayı çok nadirde olsa patlamaya maruz kalması ve yangına sebebiyet vermesi kaçınılmazdır" dedi.

"Boş pilleri para gibi nesnelerle birlikte cebimizde veya çantamızda taşımamalıyız"

Pillerin içerisinde civa, kurşun, nikel gibi ağır metallerin yer aldığını ifade eden Emrah Şimşek; "Oyuncak, kumanda gibi cihazların içinde uzun süre çalıştırılmayan, bekletilen piller zamanla kimyasal akıntıya maruz kalır. Bu akıntıyı gördüğünüz zaman temastan kaçınılmalıdır eğer istenmeden temas edildiyse direk en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü piller civa, kurşun, nikel gibi ağır metallerden oluşmaktadır. Buda direk çıplak elle temasımızda insan sağlığına zarar vermektedir. Bu yüzden temasımızı mecbur yapacak olsak bile çıplak elle değil, eldiven yardımıyla temas edebiliriz. Ayrıca boş pilleri para gibi nesnelerle birlikte cebimizde veya çantamızda taşımamalıyız. Aksi takdirde kısa devre sonucu ısınmaya ve patlamaya neden olabilir. Oyuncak veya cihazlarda ısınma yapan piller, ısınmanın fark edilmesinden sonra direk oyuncağın içinden veya cihazın içinden çıkartılıp bol suyla dolu bir kavanoza koyup soğutulmalıdır. Soğutulan bu piller karton kutu veya kavanozun içinde muhafaza edilmelidir. Fakat fazla bekletilmeden pil atık merkezine teslim edilmelidir"

" Gelişi güzel atılan piller, hem yangın çıkmasına hem de çevreye büyük zararlar verir"

Emrah Şimşek; "Atık merkezi yerine çöpe, çevreye gelişi güzel atılan piller aşırı sıcağa maruz kalır ve aşırı ısınan bu piller bulunduğu alanda kolay yanan maddelerin yanmasına ve büyük bir yangının başlamasına neden olabilir. Ayrıca bu piller delindiği anda gaz ve içindeki kimyasal sıvının akıntısı meydana gelir. Bu akıntıda toprağa ve suya hızlı bir şekilde karışır ve çevre kirliliğine neden olur. Sonuç olarak piller elektronik cihazlardan, çocuklarımızın oyuncaklarına kadar bizlere fayda sağlasa da, hayatımızı da kolaylaştırsa da her ne kadar olmazsa olmazımız gözükse de piller doğru kullanılmadığı takdirde yangından sağlığa, sağlıktan çevreye kadar zarar verebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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