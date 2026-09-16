Evi satan eski ev sahibi, kirayı iade etmeyince Yargıtay'dan kötü haber geldi - Son Dakika
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Evi satan eski ev sahibi, kirayı iade etmeyince Yargıtay'dan kötü haber geldi

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Dairesini sattığı halde eski kiracıdan aldığı kira bedelini iade etmeyen eski mülk sahibine, Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelinin yeni malike iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kiracı-ev sahibi arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Daireyi satmasına rağmen kira bedelini almasına rağmen iade etmeye yanaşmayan eski mülk sahibine kötü haber Adalet Bakanlığı'nın müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay'dan geldi.

Yılların birikimi ile aldığı daireyi satın alan B.K., hayatının şokunu yaşadı. Eski kiracının sözleşmesinin devamına karar verildi. Kiracı, eski sahibinin ısrarcı talebiyle bir aylık kira bedelini eski sahibine yatırdı. B.K., yanlışlığı eski mülk sahibine bildirdi; ancak netice alamayınca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davalının kötü niyetli davranarak dava dışı kiracıdan 13 bin 500 TL tutarında kira bedelini tahsil ettiklerini, müvekkilinin talep etmesine rağmen kira bedelini iade etmediklerini öne sürdü. Kira alacağı için icra takip başlatıldığını, davalının haksız olarak takibe itiraz ettiklerini ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Mahkemenin kararına yönelik Adalet Bakanlığı'ndan itiraz geldi. Kira bedeli ödemesinin eski kiraya verenin banka hesabına yapıldığı, sözleşmenin kurulmasından sonra kiralananın herhangi bir sebeple el değiştirmesi durumunda yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olacağı hatırlatıldı. Dosyaya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

Kira sözleşmesinde, aylık kira bedellerinin her ayın 15'inde ödeneceği kararlaştırıldığı, kiracı tarafından kiraya veren davalıya ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Kararda; "Kira sözleşmesinde kira bedelinin peşin ödeneceği kararlaştırılmış olup davalı kiraya verene yapılan ödeme 15.12.2023 - 14.01.2024 dönemi aylık kira bedelidir. Kiralananı 18.12.2023 tarihinde satın alan davacının, bu tarih itibariyle kira bedellerini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür. Bu itibarla İlk Derece Mahkemesince; davacının, satış tarihinden sonraki kısma isabet eden kira bedelini davalı kiraya verenden talep etme hakkı bulunduğu göz önünde bulundurularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeleriyle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yöne ilişkin kanun yararına temyiz isteminin kabulü gerekmiştir. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın aynı Kanunun 363/2 hükmü uyarınca sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evi satan eski ev sahibi, kirayı iade etmeyince Yargıtay'dan kötü haber geldi - Son Dakika

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