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Evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

Evi yanan aile yardım bekliyor

11.02.2022 17:26
Evi yanan aile yardım bekliyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde evi yanan aile kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde evi yanan aile kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Yangın, dün Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde saat 11.45'te meydana geldi. İddialara göre, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

"Yardım bekliyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ev sahibi Aydın Kaptan, "10 Şubat 2022'de saat 11.30 sıralarında evimizde yangın meydana geldi. Yangın çatıdaki kabloların arızalanmasından dolayı çıkmış. Evin çatısında başlayınca yangın itfaiye ekipleri gelene kadar evin her yerini sardı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar. Eş, dosttan yardım bekliyoruz. Yardım kampanyası ile yapabilirsek yapacağız. Başka türlü yapma imkanım yok" dedi. - SİNOP

Evi yanan aile yardım bekliyor
Evi yanan aile yardım bekliyor
Evi yanan aile yardım bekliyor
Evi yanan aile yardım bekliyor
Evi yanan aile yardım bekliyor
Evi yanan aile yardım bekliyor

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Erfelek, Yangın, Aydın, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika


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