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Evin önünde park halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evin önünde park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evin önünde park halinde bekleyen 07 UP 192 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürürken, evde bulunan yaşlı kadın yangın korkusuyla fenalaşarak sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansa alındı. Ekiplerin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.