Evine Yıkım Kararı Verilen Kadirlili Depremzede: "Toki'ye Yazılsak Onu da Alamayız Çünkü Paramız Yok"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarlı evi yıkılacak olan depremzede Hacer Artıkarslan, gidecek yerlerinin olmadığını söyledi. Artıkarslan, "Gidip gelecek bir yerimiz yok, duracak yerimiz yok. TOKİ'ye yazılsak onu da alamayız çünkü paramız yok. Çalışıpta verecek imkanlarımız yok. Yok, çaremiz yok, sokakta mı kalalım, sokağa mı düşelim? Nereye gidelim? Elimiz kolumuz bağlı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde oturan Hacer Artıkarslan, evlerinin Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verildiğini, gidecek yerlerinin olmadığını, TOKİ'den ev alacak maddi güçlerinin de bulunmadığını, bu yüzden ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti. Hacer Artıkarslan, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depreminde evimiz ağır hasar aldı. Her yeri yıkık dökük, cam, çerçeve hiçbir şey yok. Biz ne yapabiliriz? Bizim eve yıkım kararı alındı. Bizim bu ev yıkılırsa duracak yerimiz yok. Kira verecek yerimiz yok. Sosyal yardımlaşmadan bin 100 lira para alıyorum, beyim engelli maaşı alıyor, bize yetmiyor. Geçinemiyoruz, yani bir şeyimiz yok bizim. Gidip gelecek bir yerimiz yok, duracak yerimiz yok. TOKİ'ye yazılsak onu da alamayız çünkü paramız yok. Çalışıpta verecek imkanlarımız yok. Ben hastayım, beyim KOAH hastası. Ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, astım hastasıyım. Yapabileceğim hiçbir şey yok, çok zor durumdayım. İyi değilim her gün her gece sabahlara kadar düşünüyorum, ne yapabilirim, nereye gidebilirim? Yapabileceğim bir şey yok. Ev yıkılırsa ne yapabilirim, nereye gidebilirim? Yerine ev yaptırmazlar bize. Biz destek istiyoruz sadece. Yok, çaremiz yok,sokakta mı kalalım? Sokağa mı düşelim, nereye gidelim? Elimiz kolumuz bağlı. Her yer yıkık dökük. Çok reziliz."