Evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha hüzünlü geçiriyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha hüzünlü geçiriyor

03.05.2022 00:58
Evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha hüzünlü geçiriyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 972'nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Ramazan Bayramı'na buruk ve hüzünlü girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 972'nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Ramazan Bayramı'na buruk ve hüzünlü girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 972'uncu gününe girdi. Ramazan Bayramı'nda da hüzünlü bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler, evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ve montu ile kimliğinin HDP il binasından çıktığını iddia ederek, bayramın kendileri için buruk geçtiğini söyledi. Begdaş, "6 bayramdır evlatsız geçiyor, buruk oluyor. Bayram bizim neyimize. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum, eğer ki sizde Allah korkusu var ise bu ailelerin sesini duyacaksınız. Bizden ne istediniz, biz hiçbir zaman Kürtlüğümüzü inkar etmedik. Kürt sorunu diyorsunuz, bu aileler hepsi Kürt değil mi? Bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var. Bunu herkese soruyorum, bu ailelerin sonu ne olacak. Ne bir bayramımız, düğünümüz var, kahır olduk. Bu mudur Kürtlüğünüz? Evimi yıktınız, ben böyle Kürtlüğü kabul etmiyorum" dedi.

"Bizim için bayram evlatlarımıza kavuştuğumuz zaman"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi ise, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Anne Çiftçi, kendilerinin bayram yaşamadığını, evlatlarına kavuşacakları zaman bayramı kutlayacaklarını kaydetti. Çiftçi, "Hani bayram, biz HDP binası önündeyiz. Bizim için kara bayram. Evlatsız hiçbir bayram bayram değil. İçimiz yanıyor. Oğlum köyde şehit edildi, onun mezarına gidemedim, diğer oğlumun yolunu bekliyorum. Ben ciğerimi ve canımı istiyorum. Allah rızası için HDP ve PKK evlatlarımızı bize versinler. Acılar içinde kıvranıyoruz. Bütün annelerin bayramı yok. Hepimiz burada oturmuşuz, evlatlarımızın yolunu bekliyoruz. Evlatlarımıza kavuşalım ve sarılalım, bizim için o zaman bayram olacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha hüzünlü geçiriyor - Son Dakika


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