Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu

25.02.2022 10:34
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 evlenme ve boşanma istatistikleri verilerine göre Sinop'ta geçen yıl bin 249 evlenme, 423 boşanma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 evlenme ve boşanma istatistikleri verilerine göre Sinop'ta geçen yıl bin 249 evlenme, 423 boşanma gerçekleşti.

Sinop'ta evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında bin 165 iken 2021 yılında yüzde bin 249 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı oranı 2021 yılında binde 5,74 olarak belirlendi.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 341 iken 2021 yılında 423 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 1,95 olarak gerçekleşti. Çoğunlukla kentte boşanmaların 16 yıl ve üzeri olan evlilikler olduğu açıklanan veriler arasında dikkat çekti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının yükseldiği görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28 iken kadınlarda 25,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

2021 yılındaki bin 249 evlenmenin 18'i akraba evliliği olarak gerçekleşti. Akraba evliliği oranı 2020'de 1.5 iken 2021'de 1,4'e geriledi. - SİNOP

Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu
Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu

YORUMLAR
500
Kilis'te kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı Kilis'te kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı Adıyaman'da huzur uygulaması Adıyaman'da huzur uygulaması Zonguldak'ta 2021 yılında 3 bin 637 kişi dünya evine girdi Zonguldak'ta 2021 yılında 3 bin 637 kişi dünya evine girdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Suriyeli, Boşanma, Kilis, Yerel, Magazin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 2021 yılında bin 249 evlenme, 423 boşanma oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement