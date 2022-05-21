"Evliliğe İlk Adım" projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi - Son Dakika
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"Evliliğe İlk Adım" projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi

21.05.2022 10:36
"Evliliğe İlk Adım" projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" projesinde 4 haftalık seminerin ardından katılımcılarına belgeleri takdim edildi.

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" projesinde 4 haftalık seminerin ardından katılımcılarına belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı; ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düğün hazırlığı yapan ve yeni evlenen çiftlere yönelik "Evliliğe İlk Adım" projesi başlattı. Projenin Bilecik'te yapılan ilk ayağında, katılımcılara telekonferans yöntemiyle seminerler verildi. Verilen seminerler sonucunda İl Müftülüğü makamında katılımcılar belgelerini aldı.

Katılımcılara belgelerini veren İl Müftüsü Ali Erhun "Tarihten günümüze kadar Türk toplumunun temelini güçlü aile oluşturmuştur. Bu sağlam aile yapısı nedeniyle ecdadımız, devletleri yıkılsa bile çok kısa sürede toparlanarak yeni devletler kurabilmişlerdir. Bizler de bu anlayış üzere güçlü bir aile yapısı oluşturmak için Diyanet İşleri Başkanlığımız'ın riyasetinde seminerler düzenliyoruz. Seminerimize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sizler Bilecik'in ilk belgeli çiftlerisiniz. Öğrendiğiniz bilgiler, bundan sonraki hayatınızda sizlerin yolunu aydınlatacak inşallah" dedi.

Seminere katılan çiftler ise yapılan sunumlardan çok istifade ettiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Öte yandan İl Müftülüğü makamında gerçekleşen belge takdim törenine İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, ve kursiyerler katıldı. - BİLECİK

Evliliğe İlk Adım projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi
Evliliğe İlk Adım projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi
Evliliğe İlk Adım projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Düğün, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Evliliğe İlk Adım' projesi ile seminerlere katılan çiftlere belgeleri verildi - Son Dakika


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