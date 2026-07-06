EWIS 2026 Çalıştayı İzmir\'de Gerçekleşti

Avrupa Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği'nce (EISA) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve farklı ülkelerden yaklaşık 450 akademisyeni bir araya getiren 'EWIS 2026' çalıştayı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölgesel savaşlar, iklim krizi ve gıda güvenliği gibi önemli konuların merkeze alındığı üç gün süren çalıştayın açılışında konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Bu çalıştayın, İzmir'den dünyaya uzanan yeni akademik iş birliklerinin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi.

İEÜ İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün koordinasyonunda düzenlenen 'EWIS 2026' çalıştayının organizasyon komitesinde Doç. Dr. Serhun Al ve Dr. Öğretim Üyesi Umut Can Adısönmez yer aldı. Etkinliğin bu yılki tematik çerçevesini; liberal dünya düzeninin geleceğine ilişkin tartışmalar, uluslararası güvenlik riskleri, demokrasilerin geleceği, yeni küresel güç odakları ve küresel ekonomi oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından gelerek İzmir Ekonomi'de buluşan öğretim üyeleri, hem tanışma fırsatı buldu hem de önümüzdeki dönemde yapılabilecek ortak projelerin temelini attı.

"Geleceği doğrudan etkileyecek"

Üniversite olarak uluslararasılaşmayı, bilimsel üretimi ve toplumsal katkıyı temel öncelikler arasında gördüklerini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, "Farklı ülkelerden çok sayıda akademisyeni bir araya getiren bu önemli çalıştay, dünyamızın karşı karşıya olduğu çok boyutlu sorunlara ortak akılla yaklaşma iradesini güçlendiriyor. Bölgesel savaşlar, iklim krizi, gıda güvenliği, göç, enerji politikaları ve küresel yönetişim gibi konular, bugün uluslararası ilişkiler disiplininin merkezinde yer alıyor. Bu başlıkların her biri, ülkelerin sınırlarını aşan, toplumların geleceğini doğrudan etkileyen ve disiplinler arası çözüm arayışlarını zorunlu kılan meselelerdir. Bu nedenle EWIS 2026'nın, Avrupa'nın en büyük uluslararası ilişkiler çalıştayı olarak böylesine kritik bir dönemde üniversitemizde gerçekleştirilmesini son derece anlamlı buluyorum" diye konuştu.

"Büyük mutluluk duyduk"

EWIS 2026'nın İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenmesinin uluslararası bilimsel etkileşim açısından değerli bir fırsat olduğunu ifade eden Doç. Dr. Serhun Al ise, "Bu tür çalıştaylar, yalnızca mevcut sorunları tartışmak için değil, yeni araştırma soruları geliştirmek ve ortak akademik üretim alanları oluşturmak açısından da büyük önem taşıyor. İzmir'de gerçekleşen bu buluşmanın, önümüzdeki dönemde uluslararası ortak projelere, yayınlara ve akademik iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bölümümüz adına böylesine geniş katılımlı bir organizasyona katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi.

"Araştırma ağı güçlenecek"

Çalıştayda genç araştırmacılar ile deneyimli akademisyenlerin bir araya geldiğine dikkat çeken Dr. Adısönmez ise, "Bugün güvenlikten iklime, ekonomiden demokrasiye kadar birçok konu birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle farklı ülkelerden akademisyenlerin deneyimlerini, araştırmalarını ve yaklaşımlarını paylaşması, hepimiz için çok değerli. Bu etkileşim, uluslararası araştırma ağlarının güçlenmesine de katkı sağlıyor. Organizasyon sürecinde katılımcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru ve etkili bir akademik ortam oluşturduğumuzu gösterdi" ifadelerini kullandı. - İZMİR