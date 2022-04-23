Expo 2021 Hatay'da Feridun Düzağaç Rüzgarı - Son Dakika

EXPO 2021 Hatay'da baharın gelmesiyle açık hava konserleri de hız kazandı. Vatandaşlar, Feridun Düzağaç'ın en sevilen şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı.

Amfi tiyatroda boş yer bırakmayan binlerce kişi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sevgi gösterileri ve alkışlarla karşıladı.

Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş sahneye çıkarak Feridun Düzağaç ve ekibine amfi tiyatroyu dolduran Hataylılar adına teşekkürlerini iletti. Savaş, sahneden halka seslenerek "Sahne sanatçıların, amfi sizin, EXPO tüm Hatay halkının. Coşkunuz hiç bitmesin, hepinize iyi eğlenceler" dedi; Düzağaç'a çiçek hediye etti.

Feridun Düzağaç, kendisine takdim edilen çiçeği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle amfide bulunan çocuklara vererek bayramlarını kutladı. Düzağaç, sahneye gelen çocuklarla Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını seslendirdi.

Düzağaç, "Ne mutlu dünya tarihine çocuklar için bayram eden bir dünya liderimiz var. Ben çocukları ve köpekleri çok seviyorum. Hepinize nice bayramlar diliyorum. İçinizdeki çocuğa sahip çıkmanız dileğiyle" diyerek, en sevilen şarkılarını hep beraber söylemek için seyircileri ayağa kaldırdı.

Gecenin geç saatlerine kadar süren konserde genç yaşlı binlerce kişi doyasıya eğlendi.