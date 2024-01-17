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Eskişehir'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Okutuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Okutuldu

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Dernek Başkanı Davut Mülayim, etkinlikte yapılan dualarla tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Eskişehir\'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur\'an-ı Kerim Okutuldu
17.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:19
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Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından şehitler için 'Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı-Kerim' okutuldu.

Tepebaşı Şirintepe camisindeki etkinlikle ilgili Dernek Başkanı Davut Mülayim, "Öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve tüm şehitler için dua edildi. Vatan ve milletimizin huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah kabul etsin. Mevlid-i Şerif'e katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Okutuldu - Son Dakika
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