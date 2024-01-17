Eskişehir\'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Kur\'an-ı Kerim Okutuldu

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından şehitler için 'Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı-Kerim' okutuldu.

Tepebaşı Şirintepe camisindeki etkinlikle ilgili Dernek Başkanı Davut Mülayim, "Öğlen namazından önce Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve tüm şehitler için dua edildi. Vatan ve milletimizin huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah kabul etsin. Mevlid-i Şerif'e katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR