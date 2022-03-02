EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar - Son Dakika
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EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar

02.03.2022 11:11
EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar

Derince Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde (EYDEM), kursiyerler el emeği ürünler yapıyor.

Derince Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde (EYDEM), kursiyerler el emeği ürünler yapıyor.

Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde (EYDEM) çalışmalar devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verilen EYDEM'de çeşitli hobi kursları yer alıyor. Bu yıl 50 öğrenciye hizmet verilen merkezde el sanatları, halk oyunları, drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu düzenleniyor. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde kurslara katılan özel öğrenciler bir yandan sosyal becerilerini geliştiriyor, diğer taraftan da el emeği göz nuru ürünler yapıyor.

Engelsiz Yaşama Destek Merkezi'nde ilçe halkına yönelik psiko-terapi desteği hizmeti de sunuluyor. - KOCAELİ

EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar
EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar
EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EYDEM'de el emeği ürünler yapıyorlar - Son Dakika


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