Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor

Yerel

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 20 yıllık belediyecilik tecrübesini seçim çalışmalarında da gösteriyor.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçenin tüm sathında gezmedik yer bırakmayan Başkan Adayı Tavlaşoğlu, daha göreve gelmeden vatandaştan gelen sorunlara anlık çözümleri ile de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile omuz omuza 10 yıl çalışmasının avantajlarını değerlendiren Tavlaşoğlu, çözüm odaklı çalışmalarıyla da göz dolduruyor.

Kırsal mahallelerde ulaşım atağı

Erzurum'da 69'u kırsal mahalle olmak üzere 72 mahalleye sahip olan Aziziye Belediyesi, 1702 kilometrekare alan ile de büyük bir alana hizmet ediyor. Bu durumda zaman zaman ortaya çıkan ulaşım sorunlarına da el atan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile iletişime geçerek kırsal mahallelerden yaşanan ulaşım sorununa neşter vurdu ve otobüs ihtiyacının giderilmesini sağladı.

Yeni ulaşım hatları devreye giriyor

Aziziye sınırları içinde bulunan kırsal mahallelerde 12 Mart tarihinden itibaren yeni ulaşım hatları devreye giriyor. 12 Mart 2024 günü Eğerti Mahallesi'nden 7: 15 itibaren başlayan seferler Eğerti, Sorkunlu, Eskipolat, Yoncalık, Gelinkaya, Başçakmak mahallelerine uğrayarak şehir merkezine kadar ulaşacak. Bu durumda mahallelerin şehir merkezine ulaşımındaki sorun giderilmiş olacak.

Öte yandan Aziziye'nin güneyinde bulunan Yarımca, Tınazlı, Söğütlü ve Ağören Mahalleleri de yeni ulaşım hatlarına kavuştu. Bu mahallelerde de şehir içi hatlarda indirim yapıldı. Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun henüz daha seçilmeden ilçenin sorunlarına yaptığı dokunuşlar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Tavlaşoğlu; İlçemizin sorunlarını el birliği ile aşacağız

Seçim çalışmalarında gittiği her yerde göreve gelmeleri halinde Büyükşehir Belediyesi ile tam koordinasyon içerisinde olacaklarına dikkat çeken Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "İlçemizin sorunları ve ihtiyaçlarının farkındayız. Bu sorunların ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çözümü için büyük ölçekli projelerimiz var. 5 yılda 40 vizyon projemizle adeta Aziziyemizde çığır açacağız. Türkiye'de bir marka olan Mehmet Sekmen gibi bir başkanımızla çalışmak bizim için de çok büyük avantaj olacak." dedi. - ERZURUM