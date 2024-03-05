Eyüpsultan'a Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi - Son Dakika
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Eyüpsultan'a Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

Eyüpsultan\'a Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni bir 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapılacağının müjdesini verdi. Merkezde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak.

05.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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Eyüpsultan'a kazandırmayı planladığı projeleri tanıtan Başkan Deniz Köken, yeni bir 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapılacağının müjdesini verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Önümüzdeki beş yıl için Eyüpsultan'a kazandırmayı planladığı projeleri tanıtan Başkan Deniz Köken, "Sağlık Şehri Eyüpsultan" başlığı altında yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacağının müjdesini verdi. Alibeyköy bölgesinde daha ulaşılabilir bir konumda hayata geçecek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak.

"Bizim çok önem verdiğimiz bir proje"

Dört farklı merkezin de aynı yerde fakat farklı binalarda hizmet vereceğini, binaların birbirini görmeyecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Başkan Deniz Köken, "Biliyorsunuz Merkez Mahallemizde küçük bir Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Ama hem ulaşımı zor hem de küçük bir mekan, çok az sayıda vatandaşımız yararlanabiliyor. Şimdi Alibeyköy, Çırçır havzasında daha kolay ulaşılabilir bir bölgede Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin içerisinde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak. Engellilerin teknik olarak devletle işlerinin nasıl takip edeceğini bile çoğu kişi bilmiyor. Onlara o hizmetleri Engelsiz İstihdam Merkezi'nde verebileceğiz. Yaşlı Bakım Merkezi'nde ise vatandaşlarımız yaşlılarını gündüz bırakıp akşam da alabilecekler. Bu bizim çok önem verdiğimiz ve geciktiğimiz bir proje" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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