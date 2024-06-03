Eyüpsultan Aile Akademisi, 2023-2024 eğitim sezonunu muhteşem bir kapanış programıyla tamamladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Aile Akademisi, 2023-2024 eğitim sezonunu muhteşem bir kapanış programıyla tamamladı

Eyüpsultan Aile Akademisi, 2023-2024 eğitim sezonunu muhteşem bir kapanış programıyla tamamladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Akademisi, 'Aile Her Şeydir' prensibiyle çocuklara ve yetişkinlere eğitim, seminer ve atölye çalışmaları sunuyor. 2023-2024 eğitim sezonunun kapanış programında öğrenciler özel bir gösteri sergiledi.

03.06.2024 10:06  Güncelleme: 10:10
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Aile Her Şeydir" prensibiyle 2 yaşından itibaren tüm çocuklar ve yetişkinlere eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenleyen Aile Akademisi, 2023-2024 eğitim sezonunu tamamladı. Düzenlenen kapanış programında öğrenciler, özel bir gösteriye imza attı.

"Aile Her Şeydir" prensibiyle her yaştan Eyüpsultanlının eğitim aldığı Aile Akademisi'nin 2023 - 2024 eğitim sezonu muhteşem bir kapanış programıyla sona erdi. Çiftalan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen Aile Akademisi Yıl Sonu Kapanış Programı'nda 'Değerler Eğitimi' alan öğrenciler özel bir gösteri sundu. 'Hoş geldiniz Gösterisi' ile başlayan programda, öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleri ile hazırladıkları kıyafetlerden oluşan defile ve Değerler Eğitimi Korosu'nun seslendirdiği şarkılar büyük beğeni topladı. Program sonunda ise öğrenciler açık havada Doğayla Sanat Atölyesi'ne katıldı. Öte yandan, Survivor Parkurunda heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Değerler Eğitimi programı

Değerler Eğitimi Programında, aile ve 7-14 yaş aralığında çocuğa özel geliştirilmiş manevi eğitimler veriliyor. Çocuk odaklı ve ebeveyn odaklı farklı programların içeriğini adab-ı muaşeret, Kuran-ı Kerim, ilmihal, tefsir, ibadet ve siyer dersleri oluşturuyor. Kurulduğu günden beri haftada bir düzenlenen program ile toplamda 7- 10 yaş arası 438 birey, 11-14 yaş arası 103 birey ve 227 ebeveyn olmak üzere toplamda 768 vatandaş, Değerler Eğitimi'nden faydalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Aile Akademisi, 2023-2024 eğitim sezonunu muhteşem bir kapanış programıyla tamamladı - Son Dakika

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