Eyüpsultan Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, öğrencilerin karne heyecanına katılarak mutluluklarını paylaştı. Başkan Özmen, başarının temel sırrının mutlu olmak olduğunu vurguladı.

14.06.2024 15:55
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Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Bundan sonraki hayatlarında ben çocuklarımdan sadece şunu istiyorum. Mutlu olun çocuklar. Çünkü başarının temel sırrı mutluysanız başarılısınızdır" dedi.

Öğrenciler karne heyecanı yaşarken Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de Serdar Aksun İlkokulu'nda düzenlenen 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Kapanış Programı'na katıldı. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

"Heyecanınızı aynı şekilde hissediyorum"

Öğrencilerin yıl sonu gösterilerini velilerle birlikte izleyen Başkan Özmen, "Bir belediye başkanı olarak buraya çıktım ama aynı zamanda ben de bir veliyim, çocuklarım karne alıyor. Aynı zamanda eşim öğretmen şu anda karne dağıtıyor. Öyle baktığınız zaman burada velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaşadığı heyecanı aynı şekilde hissediyorum. Çocukların da karnelerini merak ediyorum" diye konuştu.

"Başarının temel sırrı mutlu olmaktır"

Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin güzel bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Özmen, "Özel ve güzel olan bir yılı bugün öğrencilerimizle, öğretmen ve velilerimizle tamamladık. Bundan sonra hayat küçük adımlarla devam edecek ve daha da büyüyerek güzel günlere doğru gidecek. Benim sevgili öğrencilerimden, sayın velilerimden istediğim çok güzel bir yaz tatili geçirsinler, keyfini çıkarsınlar, çünkü bunu hak ediyorlar. Aylarca, günlerce, gecelerce çalıştılar, güzel karneleri hak ettiler. Bu heyecan onların, velilerin ve öğretmenlerimizin. Bundan sonraki hayatlarında ben çocuklarımdan sadece şunu istiyorum: Mutlu olun çocuklar. Çünkü başarının temel sırrı bu, mutluysanız başarılısınızdır. O yüzden hep mutlu olun, mutlu kalın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Gösterilerin ardından çocuklar ve velilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, bu özel günün anısına onlarla karne hatırası fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

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