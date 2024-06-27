Eyüpsultan Belediyesi EURO 2024 Maçını Dev Ekrandan İzledi

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Eyüpsultan Belediyesi, EURO 2024'te Milli takım ile Çekya arasında oynanan karşılaşma için iki ayrı noktaya dev ekran kurdu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen maçı dev ekrandan vatandaşlarla birlikte seyrederek galibiyet sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda oynadığı üçüncü ve son maçta Çekya ile karşı karşıya geldi. Eyüpsultanlılar Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Göktürk Atatürk Büstü ve Karadolap Parkı'na kurulan iki ayrı dev ekrandan izledi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte dev ekrandan seyretti.

Hakan Çalhanoğlu'nun 51'inci dakikada, Cenk Tosun'un 90+4'te attığı gollerle Milli takım maçı 2-1 galip bitirirken, Başkan Özmen maçın heyecan dolu dakikalarına tanıklık ederek galibiyet sevincini Eyüpsultanlılarla birlikte yaşadı. Eyüpsultanlılar Milli takımın galibiyetini, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle kutladı. - İSTANBUL