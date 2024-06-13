Eyüpsultan Belediyesi İlçe Genelinde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve çok hızlı başladıklarını dile getiren Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, "Bugün itibariyle iki noktada, bu 2 kilometrelik alanda 2 bin ton asfalt serim işlemini yaparak üç gün içerisinde bitirmiş olacağız" dedi.

Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları tüm hızıyla asfaltlanarak yenileniyor. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda İBB ekipleriyle koordineli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen sık sık çalışmaların yapıldığı noktalara giderek incelemelerde bulunuyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Özmen, hangi noktalarda hangi aşamalara gelindiği konusunda bilgi alıyor. Bakım onarım yapılan mahallelerde vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özmen, görüş ve talepleri dinliyor. Başkan Özmen son olarak Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde görerek incelemelerde bulundu.

"Tüm hazırlıklarımızı tamam çalışmalara başladık"

Son olarak Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak'ta sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özmen, belirli yerlerde İBB ile iş birliği halinde olduklarını belirterek, "Asfaltlamanın tam mevsimine girdik. Bu süreçten hemen önce tüm hazırlıklarımızı yaptık, ekipmanlarımızı hazırladık. Kemerburgaz'da uzun yıllardır beklenen Selanik Caddesi, İstanbul Caddesi ve Abdülhamit Caddesi gibi muazzam büyük, geniş bir alanda çalışmaya başladık ve bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllardır çözülmeyen aksaklıklar tek tek gideriliyor

Çalışmalar kapsamında mahalle aralarına da girdiklerini dile getiren Başkan Özmen, "Bugün Karadolap Mahallemizdeyiz. Burada uzun yıllardır bakımsız kalmış iki tane nokta tespit ettik. Az önce bir komşumuz 30 - 40 yıldır burada oturduğunu, buraların yıllardır çamurlu olduğunu ve bu zamana kadar sadece 2 defa asfaltlandığını gördüğünü söyledi. Biz bugün üçüncü ve çok uzun yıllar gidecek bir asfaltlama yapacağız. Gerçekten bu sokaklar, bu yollar hendek noktasına gelmişti. Bırakın araçla geçmeyi yürünemez haldeydi" diye konuştu.

Üç günde 2 bin ton asfalt serimi

Hangi mahalle ve sokakta çalışma yapılacağının öncelik sıralamasına göre belirlendiğini söyleyen Başkan Özmen, "Bu öncelikler çerçevesinde Karadolap Mahallesi'nde Gelincik Sokak ve Asmalı Caddesi'nde başladık. İki kilometreyi biraz aşkın bir alandan söz ediyoruz. Buralar için her birine biner ton olmak üzere iki bin ton asfalt döküyoruz. İki gün önce başladık, çok hızlı başladık, çok seri yapıyoruz. Bu gün itibariyle iki noktada, bu 2 kilometrelik alanda 2 bin ton asfalt serim işlemini yaparak üç gün içerisinde bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL