Eyüpsultan Belediyesi İlçede Yuva Sayısını 10'a Çıkarıyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi İlçede Yuva Sayısını 10'a Çıkarıyor

Eyüpsultan Belediyesi İlçede Yuva Sayısını 10\'a Çıkarıyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan yuva sayısını birden 10'a çıkarıyor. Başkan Özmen, yeni açılacak yuvada 6 derslik olacağını ve 132 çocuğun bu alanda eğitim alacağını belirtti.

10.09.2024 15:20  Güncelleme: 15:33
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Eyüpsultan Belediyesi ilçede bulunan yuva sayısını birden 10'a çıkarıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan çocuklar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan yuva sayısını birden 10'a çıkarıyor. Çırçır'daki yuva inşaatında konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Özmen, "Bugün Çırçırda yeni açacağımız yuvamızın inşaat alanındayız. Bu yuvamızda 6 derslik olacak. 6 derslikte 132 çocuğumuz cıvıl cıvıl sesleriyle, kahkahalarıyla hem mahalleye neşe katacak, hem mahallenin güzelliğine güzellik katacak, hem de okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği konusunda onlara açılmış bu alanda mutlu, mesut bizlerle birlikte olacaklar" diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yapan Başkan Özmen, "Bizim çocuklarımızın eğitimine, özellikle eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önemi ısrarla her yerde vurguluyorum. Her zaman söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yuva sayımızı 10'a çıkarıyoruz"

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçede hali hazırda bir tane çocuk yuvasının bulunduğunun altını çizen Başkan Özmen, burada hedeflerinin her mahalleye en az bir yuva yapmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çok hızlı başladık. Bu manada kararlı bir irade ortaya koyuyoruz. İkinci eğitim dönemine yetişecek şekilde, bir olan yuva sayımızı 10'a çıkarıyoruz. Şu anda tamamında inşaatlar, dönüşümler devam ediyor. Bu da benim çok sevdiğim, çok önemsediğim yuvalardan biri. Çünkü bulunduğu konum itibariyle Çırçırımızda ve Eyüpsultanımızda çok ciddi bir ihtiyacı karşılama adına imkan sunacak. Bundan sonraki süreçte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sıklıkla sizinle paylaşmaya başlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi İlçede Yuva Sayısını 10'a Çıkarıyor - Son Dakika

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