Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Ofisi, Gençlere İş Fırsatları Sunuyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Ofisi, Gençlere İş Fırsatları Sunuyor

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Ofisi, Gençlere İş Fırsatları Sunuyor

Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde İBB İstihdam Ofisi iş birliğiyle 3 farklı firmanın katıldığı bir toplu mülakat organizasyonu düzenlendi. Mülakata katılan gençlerle sohbet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 'Şimdi hem İBB hem Eyüpsultan Belediyesi bölgesel istihdam ofisleriyle gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız' dedi.

22.05.2024 17:36  Güncelleme: 17:37
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Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde İBB İstihdam Ofisi iş birliğiyle 3 farklı firmanın katıldığı bir toplu mülakat organizasyonu düzenlendi. Mülakata katılan gençlerle sohbet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Şimdi hem İBB hem Eyüpsultan Belediyesi bölgesel istihdam ofisleriyle gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi (ESİM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi iş birliği ile 3 farklı firmanın katıldığı toplu mülakat organizasyonu düzenlendi. Osmanlı Park Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen mülakatta vatandaşlar, MNG Airlines, My Staff ile Güray Metal ve Plastik Firması'nın farklı pozisyonlarda açtığı iş ilanları için başvuruda bulundu. Özellikle iş hayatına sağlam bir adım atmak, kariyer yolculuğuna kurumsal bir firmada başlamak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan organisazyonda, vatandaşlar firmaların temsilcileriyle yüz yüze görüşüp, başvuru yapma imkanı buldu.

"Gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız"

Organizasyonu ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, mülakata katılıp iş başvurusunda bulunan gençlerle sohbet ederek, destek oldu. İstanbul'da istihdam edilmeyi bekleyen yoğun bir genç nüfusun olduğunu, İBB'nin Bölgesel İstihdam Ofisleri ile bu konuda çok başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Başkan Özmen, "İş olanaklarını, imkanlarını oluşturma konusunda bizim daha çok taş üstüne taş koymamız lazım. Bu konuda İBB çok başarılı bir dönem geçirdi bölgesel istihdam ofisleriyle. Eyüpsultan Belediyesi olarak biz de bu konuda gayet verimli çalışıyoruz. Şimdi hem İBB hem Eyüpsultan Belediyesi bölgesel istihdam ofisleriyle, istihdam merkezi ile burada gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürecek işler yapacağız. Bu alanları artırmak istiyoruz. Buradaki firmalarımız ihtiyaçtan fazlasını istihdam edecekler. İhtiyaç var, farkındayız. Bu çok güzel ve doğru bir iş. Biz de bu çalışmamızı daha da etkin hale getireceğiz. Umarım gençlere çok daha fazla katkımız olur. Umarım gençlerin umduğunun ve umutlarının gereğini yerine getiririz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Ofisi, Gençlere İş Fırsatları Sunuyor - Son Dakika

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