Eyüpsultan Belediyesi Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca kitapseverlerin yazarlarla bir araya geleceği kitap fuarı kapılarını açtı.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları birbirinden güzel Ramazan etkinlikleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gelenekselleşen kitap fuarı Zal Mahmut Paşa Külliyesinde açıldı. Açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Deniz Köken, kitap fuarını gezdi.

60'ın üzerinden yayınevi stant açtı

Ramazan Ayı'nı Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olacak olan Kitap Fuarı'nda 60'ın üzerinde yayınevi bulunuyor. Ramazan ayı boyunca tüm gün açık olan fuarda Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitap kitapseverlerle buluşacak.

"Dolu dolu bir Ramazan ayı Eyüpsultan'da bizleri bekliyor"

Başkan Deniz Köken açılış programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kitap işi gönül işidir. Mevlana diyor ki; 'Bilgi kap meselesidir. Kabınız ne kadarsa o kadar bilgi alırsınız. Kabınızı genişletirseniz daha çok alırsınız'. O yüzden kitaplar, kitap fuarları bilgi hazinemizi genişletmek için önemlidir. Dolu dolu bir Ramazan Eyüpsultan'da bizleri bekliyor. Hem fuar, hem Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştireceğimiz kültürel etkinlikler hem de Osmanlı Park'ta kurduğumuz yöresel etkinliklerin yer alacağı Ramazan Çarşımızla güzel bir Ramazan ayını hep birlikte Eyüpsultan'da geçireceğiz inşallah. Ramazan Ayı'nın tüm güzelliklerini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı Eyüpsultan'a bekliyoruz"

"Ramazan'da kitap fuarı Eyüpsultan'da bir gelenek oldu"

Kitap Fuarı açılmasının Ramazan'da bir gelenek olduğunu vurgulayan Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ise konuşmasında, "Eyüpsultan'da da bu iş gerçekten düzenli, güzel ve her sene değişen bir şekilde yapılıyor. Yayınevlerine katılımcılara, hayırlı olmasını diliyorum. Halkımızın ilgisini istirham ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL