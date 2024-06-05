Eyüpsultan Belediyesi Kurban Satış Alanlarında İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Kurban Satış Alanlarında İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Eyüpsultan Belediyesi insan, hayvan ve çevre sağlığının korumak için ilçedeki kurban satış alanlarında başlattığı ilaçlama çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Kurban satış noktaları, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Veteriner İşleri Müdürlüğü uygulamaları, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tavsiye ettiği, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriyor. Gübre yoğunluğunun olduğu köylerde de ilaçlama yapılıyor. Hayvan satış alanlarındaki çadırların içerisine karasinek bantları yerleştirilirken, granül, larvasit ve rezidüzel ilaçlama yöntemi ile de çadırların içerisi, çevresi ve gübre toplanma alanları ilaçlanıyor. Güncel araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi planlanıyor. Çalışmalar hem satış yapılan bölgelerde hem de hayvancılıkla ilgilenen ve bu sebeple de gübre yoğunluğunun oluştuğu köylerde devam ediyor. - İSTANBUL

05.06.2024 15:41
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Eyüpsultan Belediyesi insan, hayvan ve çevre sağlığının korumak için ilçedeki kurban satış alanlarında başlattığı ilaçlama çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Kurban satış noktaları, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Veteriner İşleri Müdürlüğü uygulamaları, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tavsiye ettiği, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Gübre yoğunluğunun olduğu köylerde de ilaçlama yapılıyor

Hayvan satış alanlarındaki çadırların içerisine karasinek bantları yerleştirilirken, granül, larvasit ve rezidüzel ilaçlama yöntemi ile de çadırların içerisi, çevresi ve gübre toplanma alanları ilaçlanıyor. Güncel araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi planlanıyor. Çalışmalar hem satış yapılan bölgelerde hem de hayvancılıkla ilgilenen ve bu sebeple de gübre yoğunluğunun oluştuğu köylerde devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Kurban Satış Alanlarında İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi Kurban Satış Alanlarında İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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