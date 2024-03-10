Eyüpsultan'da ATV kazasının ardından hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci için Sarıyerliler 'adalet yürüyüşü' yaptı.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Sarıyer Ortaokulu'nda toplanan kalabalık kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin fotoğrafı ile Sarıyer sahiline kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Sarıyer'in tanınan simalarından Ali Osman Delihasan gerçekleştirdi.
Topluluk adına konuşan Ali Osman Delihasan, seslerini duyurmak için kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Olayın üzerinden geçen 9 günde, delil karartmak için her türlü dalavereye başvuran katil annenin, önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtığı, basını susturmak için tüm maddi imkanlarını seferber ettiği hepimizin malumudur. Sosyal medyada yayın yasağı getirmek için harcadıkları çabayı keşke 1 Mart akşamı olay yerinde rahmetli kardeşim Murat Oğuz Aci ve olayı yaralı olarak atlatan diğer kardeşlerimiz için de göstermiş olsalardı bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. En ufak bir şüphe duymadığımız yüce Türk adaletinden katil Timur C. ve annesi Eylem Tok'a hak ettiği cezayı vereceklerini biliyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından protestolarına devam eden kalabalık olay yerinden olaysız dağıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Eyüpsultan'da ATV Kazasında Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci İçin Sarıyerliler 'Adalet Yürüyüşü' Yaptı - Son Dakika
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