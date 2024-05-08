Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Sonrası Öğrenci Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Sonrası Öğrenci Konuştu

Eyüpsultan'da dün sabah eski öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi dün yaşananları anlattı. Öğrenci, 'İbrahim hoca çok iyi bir hocaydı, yazık oldu oda gitti' dedi.

08.05.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da dün sabah eski öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi dün yaşananları anlattı. Öğrenci, "İbrahim hoca çok iyi bir hocaydı, yazık oldu oda gitti" dedi.

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı. Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İbrahim Oktugan'ın öğrencileri bugün okula geldi.

Okulda oldukları olayın yaşandığını ifade eden okul öğrencisi, "Y.K.'nın 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim o çocukla herhangi bir samimiyetim yoktu. Çok iyi bir hocaydı, yazık oldu hocaya o da gitti. Artık diyecek bir şey yok. Güvenlik vardı ama o esnada da içeri gitti. İçeriye niye ve ne zaman gittiğini bilmiyorum. Normalde burada güvenlik burada bayadır çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Sonrası Öğrenci Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Sonrası Öğrenci Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement