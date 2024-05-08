Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Sonrası Öğrenci Konuştu

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Eyüpsultan'da dün sabah eski öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi dün yaşananları anlattı. Öğrenci, "İbrahim hoca çok iyi bir hocaydı, yazık oldu oda gitti" dedi.

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı. Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İbrahim Oktugan'ın öğrencileri bugün okula geldi.

Okulda oldukları olayın yaşandığını ifade eden okul öğrencisi, "Y.K.'nın 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim o çocukla herhangi bir samimiyetim yoktu. Çok iyi bir hocaydı, yazık oldu hocaya o da gitti. Artık diyecek bir şey yok. Güvenlik vardı ama o esnada da içeri gitti. İçeriye niye ve ne zaman gittiğini bilmiyorum. Normalde burada güvenlik burada bayadır çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu" dedi. - İSTANBUL