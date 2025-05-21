Eyyübiye\'de Zabıta Ekipleri Pazar Denetimlerini Sürdürüyor

Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi Eyyübiye'de gıda güvenliği ve çevre sağlığını koruma adına çalışmalarına devam eden zabıta amirliği ekipleri, semt pazarlarında da kontrolü elden bırakmıyor. Pazar yerlerinde terazi ve fiyat etiketi denetimleri yapan zabıtanın çalışması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatları doğrultusunda gıda üretimi, dağıtımı ve satışı yapılan adreslerdeki denetimlerini rutin hale getirerek tüm şehrin sağlığını koruma adına önemli çalışmalara imza atan zabıta amirliği ekipleri, sürekli sahada bulunuyor. Halk sağlığını tehdit eden aykırılıklara derhal müdahale eden Eyyübiye zabıtası, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında da vatandaşın yanında yer alıyor. Pazar tezgahlarında kullanılan terazileri tek tek kontrol eden ekipler, fiyat etiketlerinin bulunmasını ve işgalin önlenmesi konusunda da hassas davranıyor. Pazar yerlerine kurulan teraziler sayesinde hem vatandaşların esnaftan satın aldığı ürünleri tekrar tartmasını sağlayan zabıta ekipleri, fahiş fiyatın önlenmesi hususunda da pazar esnafına tavsiyelerde bulunuyor. - ŞANLIURFA