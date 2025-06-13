Eyyübiye Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yeni Sezona Merhaba Dedi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe gençliğine kazandırdığı ve hizmete sunulduğu günden bu yana binlerce gencin yüzme öğrenip, güvenli bir ortamda serinlediği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda, yeni sezon yarın başlayacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye'nin en genç ilçesi Eyyübiye'de yaptıkları gençlik yatırımlarının en önemlilerinden olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun sezon açılışına tüm gençleri davet ederek, "Kanal ve göletlere girip hayatınızı karartmayın, ailenizi ağlatmayın. Yaz boyunca sizleri havuzumuza bekliyoruz" dedi.

Geçen yaz boyunca Eyyübiye'de binlerce gencin istifade ettiği Muradiye Mahallesi'ndeki Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda, bu günden itibaren günde 5 seans misafir kabul edilecek. Gün içerisinde 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerindeki seanslara katılacak çocuk ve gençlerin şort ve bone kullanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Havuzun, Pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı olacağı açıklandı.

Gençlerin ve çocukların serinlemek amacıyla kanal ve göletlere girerek hayatlarını kaybetmesini önlemek amacıyla Şanlıurfa'da hizmete sunulan onlarca havuzdan biri olan Eyyübiye Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, temiz ve hijyenik ortamıyla olimpik standartlarda hizmet sunuyor. Cankurtaran, duş, soyunma alanı gibi imkanları bulunan havuzun suyu ise sürekli temiz tutuluyor. - ŞANLIURFA