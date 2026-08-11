Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Burhan Eser Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Burhan Eser Birinci Oldu

Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nda Burhan Eser Birinci Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen yarışmada Burhan Eser birinci, Elazığ ve Kahramanmaraş ikinciliği paylaştı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 9 ilin katılımıyla düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde, Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser birinci oldu.

Elazığ'da 9 ilin katılımıyla gerçekleştirilen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali, İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen ezan tilavetleriyle tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Tokat, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli ve Bingöl'den imam hatip ile müezzin kayyımlar katıldı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından başlayan programda din görevlileri, illerini temsilen ezan okudu. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser birinciliği elde etti. Yarışmada eşit puan alan Elazığ ve Kahramanmaraş temsilcileri ikinciliği paylaşırken, Tokat temsilcisi üçüncü oldu.

Ezanın dini ve kültürel önemine değinen Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, " Diyanet İşleri Başkanlığımızca her sene düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması vesilesiyle aziz şehrimizde bölge finali düzenleniyor. Bugün asırlardır minarelerden yükselen ve Müslümanların ortak hafızasını inşa eden ilahi bir çağrının etrafında buluştuk. Ezan sadece vakit bildiren bir ses değil; tevhidin, nübüvvetin, kulluğun ve kurtuluşun muhteşem bir hülasasıdır" dedi.

Yarışmanın birincisi Müezzin Kayyım Burhan Eser ise, "Ezan, İslam beldelerinin tapu senedidir. Almış olduğum bu dereceyle Türkiye finallerinde bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elazığ, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Burhan Eser Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

21:04
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: ’Öcalan’ sloganını bakın nasıl savundu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: 'Öcalan' sloganını bakın nasıl savundu
20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:53:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Burhan Eser Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.