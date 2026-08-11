Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nda Burhan Eser Birinci Oldu

Elazığ'ın ev sahipliğinde 9 ilin katılımıyla düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde, Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser birinci oldu.

Elazığ'da 9 ilin katılımıyla gerçekleştirilen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali, İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen ezan tilavetleriyle tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Tokat, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli ve Bingöl'den imam hatip ile müezzin kayyımlar katıldı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından başlayan programda din görevlileri, illerini temsilen ezan okudu. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser birinciliği elde etti. Yarışmada eşit puan alan Elazığ ve Kahramanmaraş temsilcileri ikinciliği paylaşırken, Tokat temsilcisi üçüncü oldu.

Ezanın dini ve kültürel önemine değinen Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, " Diyanet İşleri Başkanlığımızca her sene düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması vesilesiyle aziz şehrimizde bölge finali düzenleniyor. Bugün asırlardır minarelerden yükselen ve Müslümanların ortak hafızasını inşa eden ilahi bir çağrının etrafında buluştuk. Ezan sadece vakit bildiren bir ses değil; tevhidin, nübüvvetin, kulluğun ve kurtuluşun muhteşem bir hülasasıdır" dedi.

Yarışmanın birincisi Müezzin Kayyım Burhan Eser ise, "Ezan, İslam beldelerinin tapu senedidir. Almış olduğum bu dereceyle Türkiye finallerinde bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.