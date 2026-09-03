Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Denizli Birinciliği - Son Dakika
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Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Denizli Birinciliği

Ezanı Güzel Okuma Yarışması\'nda Denizli Birinciliği
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Denizli'den Turan Tosun, 2026 Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Ezan kimlik beyanıdır' diyerek ezanın önemini vurguladı.

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Denizli'den Turan Tosun birinci oldu. Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ezan bizim için sadece bir namaz daveti değil bir kimlik beyanıdır" dedi.

"2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla düzenlenen Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Denizli'den gelen Turan Tosun birinci oldu. Yarışmada, Gaziantep'ten Halil Bilge Tan ikinci olurken, Erzurum'dan Cihan Emre Akbulut üçüncü oldu. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, davetliler ve cemaat katıldı.

"Kulağımızın, yüreğimizin, ruhumuzun pasını silmek için bu güzel mekandayız"

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ezanı Muhammedi'yi güzel okumak için sıraya girmiş, tüm Türkiye'mizin farklı illerinden programları da derece yapmış. Final için Cumhuriyetimizin ön sözü, Mehmet Akif'in memleketi, şehitler diyarı Çanakkale'mizde yarışmaya aday olmuş. Çok kıymetli kardeşlerimizi dinlemek için bir aradayız. Eskilerin bir tabiri vardır. Kulağımızın pası silinir derler. Bugün bir anlamda kulağımızın, yüreğimizin, ruhumuzun pasını silmek için bu güzel mekandayız. Bu törenin olması bile başlı başına kıymetidir. O yüzden ben tüm yarışmacılarımızın bir anlamda birinci olduğunu yüreğimizde ayrı bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Tabii bu güzel yarışmanın Çanakkale'mizde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Memleketimizin her karışı kıymetli ama şehitler diyarı Çanakkale'miz bambaşka. O yüzden belki de bu yarışma en çok Çanakkale'mizde olmaya yakışırdı" dedi.

"Ezanı belki de bizim kadar kendi kimliğine nakşetmiş başka bir millet yoktur"

Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezan bizim için sadece bir namaz daveti değil bir kimlik beyanıdır. Bir ben buradayım demektir. Ben hazırım demektir, tarafım demektir. O kimlik beyanının tüm minarelerden eksiksiz bin yıllarca okunması için büyük mücadele etmiş şehitlerimiz, gazilerimiz, yöneticilerimiz inşallah kıyamete kadar da bu ezanları dinmemesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Her Müslüman memlekette ezan vardır. Farklı tonlarda okunur içeriği aynı olmakla beraber. Ancak ezanı belki de bizim kadar kendi kimliğine nakşetmiş başka bir millet yoktur diye düşünüyorum. Biz milletimizi tanımlarken gururla; ezan, bayrak, vatan deriz. Hiç kimse ezanla vatanı, hiç kimse ezanla yüreğiyle devletini bu kadar özleştirmez diye düşünüyorum. Bizim ezan halimiz vardır. Biz ezan halimizle beraber hatıralarımızı yaşarız. Ezan duyduğumuzda esnafımızın iş yeri gürültülüyse ara verir. Sanatçımız şarkı söylüyorsa konserini keser. Uzanıyorsak ayağa kalkarız, otururuz, toparlanırız. Ezan hali tüm milletimize özel bir hatıradır. Bizim işim ayrı bir kıymettir. Bu ezan halimizi kollamak, korumak, tüm evlatlarımıza bir yaşam tarzına eğitilmek hepimizin görevi olsa gerek diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Bülent Turan, Turan Tosun, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Denizli Birinciliği - Son Dakika

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