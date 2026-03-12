Ezine'de 10 bin kişi iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Ezine'de 10 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Ezine'de 10 bin kişi iftar sofrasında buluştu
12.03.2026 21:26  Güncelleme: 21:31
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen iftar programında 10 bin kişi bir araya gelerek oruçlarını açtı. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, birlik ve beraberlik mesajı verirken, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider de Ramazan'ın manevi önemine vurgu yaptı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftarda 10 bin kişi oruçlarını açtı. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ramazan ayında 'birlik beraberlik ve bereket soframızda' diyerek Ezinelileri iftar sofrasından buluşturdu.

Ezine Belediyesi, Kapalı Pazaryerinde Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeği ve ramazan programı düzenledi. İftara, Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezan'ın okunmasının ardından 10 bin kişi iftarını açtı. Duaların ardından iftar programı Kapalı Pazaryeri otoparkında çocuk eğlencesi ve ramazan programıyla devam etti. İftar öncesi, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel iftara gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu yıl iftar programının 7'ncisinin düzenlendiğini belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bizler bu iftarların 7'ncisi tertipliyoruz. İnşallah bundan sonra da bizden sonraki arkadaşlarımız böyle kalabalık iftarlarda tüm şehri siyasetten, kavgadan arındırılmış, birlik beraberlik içinde aynı sofralarda buluşturmayı nasip etsin. Birliğimiz beraberliğimiz şehrimiz için devam etsin, kısmeti daim olsun" dedi.

İftar sonrası konuşan AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, "Bugün mübarek Ramazan artık bayrama çok az kaldı. Oruçlarla geçirdiğimiz maneviyatla taçlandırdığımız böyle günler inşallah birlik beraberliğimizin vesilesi olur. Oruç tutmanın sadece aç kalmak değil haramdan kaçmanın olduğunu bilmenin de bir vesilesi olur diye ümid ediyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

