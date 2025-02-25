Ezine Kent Meydanı Projesi inşaatı hızla ilerliyor

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Ezine Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Ezine Kent Meydanı Projesi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eski Pazaryeri bölgesinde uygulanacak olan proje, ilçeye modern bir dokunuş yaparak esnaflara yeni işyerleri sunacak ve vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımını daha kolay hale getirecek.

Ezine Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Ezine Kent Meydanı Projesi'nin inşaatı hızla yükselmeye başladı. Ezine Kent Meydanı Projesi, özellikle Eski Pazaryeri bölgesinde faaliyet gösteren esnaflara katkı sağlayacak. Ezine Belediye ve Kamu Bankaları gibi önemli hizmet noktalarını içinde barındıracak olan proje, bu kurumlar arasındaki erişimi hızlandırarak vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Proje çerçevesinde oluşturulan yeşil peyzaj alanlarıyla birlikte Ezine Kent Meydanı, sadece kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçe sakinlerine için dinlenme alanları sunacak. Ayrıca, Ezine'li esnaflar için planlanan yeni işyerleri de ilçe ekonomisine canlılık katacak. - ÇANAKKALE