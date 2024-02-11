Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşi Festivali nefesleri kesti.
Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi himayelerinde, Geleneksel Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşi Festivali düzenlendi. 150'ye yakın devenin katıldığı güreşler nefesleri kesti. Güreşleri, Ezine Kaymakamı Yusuf Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.
Marmara ve Ege Bölgesi'nden 150'ye yakın devenin katıldığı güreşlerde, kıran kırana mücadelede develer birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için görevliler uzun süre uğraşlar verdi. Binlerce kişinin izlediği deve güreşleri nefesleri kesti.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "2 yıldır deve güreşlerini yapamıyorduk. Geçen yıl deprem nedeniyle iptal etmiştik. Bu sene yapmak nasip oldu. Deve güreş sahamızı da daha iyi bir şekilde vatandaşlarımızı ağırlamak adına düzenledik. Deve sahiplerinin alana giriş çıkışını sağlamak adına düzenlenen güreş alanımız Marmara Bölgesi'nin en güzel arenası oldu. Amacımız burada hem kültürel olarak etkinlikleri gerçek doğasına yakın bir şekilde uygulamak, hem de gelen kıymetli misafirlerimizi en güzel bir biçimde ağırlamak. Amacımız geleneksel kültüre sahip çıkmak. Belediye olarak bizlere bırakılan bu kültürel mirası en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
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