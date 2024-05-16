F-16 sesini deprem zanneden esnaf, emekleyerek kaçışmaya başladı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yere yakın uçuş yapan F-16 savaş uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, bir anda panikleyince ne yapacağını bilemedi ve emekleyerek kaçmaya çalıştı. Esnafın zor anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü ise izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

CAN HAVLİYLE KAÇIŞMAYA BAŞLADI

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü hazırlıkları münasebetiyle prova yapan F-16 uçağı, Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

"EMEKLEYEREK ÇIKMAYA ÇALIŞTIM"

Osmaniye'de büyük bir deprem yaşadıklarını, o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım, korkuyla kendimi yere attım, sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun farkına vardım. F-16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde, sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"DEPREM SANDIK F-16 UÇAĞI ÇIKTI"

Güler, o sırada dükkanda olan nişanlısının da deprem olduğunu sandığını söyleyerek, "Nişanlım hasta olduğu için arkada yatıyordu. Arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı. Biz deprem oluyor sandık, F-16 uçağı geçmiş" dedi.