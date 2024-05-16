F-16 sesini deprem zanneden esnaf, emekleyerek kaçışmaya başladı - Son Dakika
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Yerel

F-16 sesini deprem zanneden esnaf, emekleyerek kaçışmaya başladı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde alçak uçuş yapan F-16 uçağının sesini duyan esnaf, deprem olduğunu sanarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada gülümsetti.

16.05.2024 13:21
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yere yakın uçuş yapan F-16 savaş uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, bir anda panikleyince ne yapacağını bilemedi ve emekleyerek kaçmaya çalıştı. Esnafın zor anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü ise izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

CAN HAVLİYLE KAÇIŞMAYA BAŞLADI

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü hazırlıkları münasebetiyle prova yapan F-16 uçağı, Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

F-16 sesiyle deprem korkusuna kapılan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı

"EMEKLEYEREK ÇIKMAYA ÇALIŞTIM"

Osmaniye'de büyük bir deprem yaşadıklarını, o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım, korkuyla kendimi yere attım, sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun farkına vardım. F-16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde, sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

F-16 sesiyle deprem korkusuna kapılan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı

"DEPREM SANDIK F-16 UÇAĞI ÇIKTI"

Güler, o sırada dükkanda olan nişanlısının da deprem olduğunu sandığını söyleyerek, "Nişanlım hasta olduğu için arkada yatıyordu. Arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı. Biz deprem oluyor sandık, F-16 uçağı geçmiş" dedi.

F-16 sesiyle deprem korkusuna kapılan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı
F-16 sesini deprem zanneden esnaf, emekleyerek kaçışmaya başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel F-16 sesini deprem zanneden esnaf, emekleyerek kaçışmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zuzu Cimşit: Devlet bir el atsın şehirler üstünde alçak uçuş yapmasınlar sortiyi açıklarda yapsınlar bebekler yaşlılar sese duyarlı Vertigo gibi hasta insanlar var bir ülkede kendi savaş uçağıyla kendi halkını korkutmakta ne oluyor yakışmıyor bu tip tripler 17 11 Yanıtla
    Fırat Karakayacı: boş boş yazma zuzuu 7 9 Zuzu Cimşit: Fırat çok boşsa gel doldurayım hoşuna gider beraber yazarız 2 1
  • Ali Yıldız: Madem deprem zannediyorsun be adam .. dışarı kaçman gerekmiyor mu :) 8 4 Yanıtla
    Mustafa BOZKURT: ailesinin yanına gitmeyi tercih etti. 1 0

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