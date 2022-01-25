Üye Girişi
F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi - Son Dakika

F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi

25.01.2022 10:43
F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin düzenlediği F Klavye Kursu'nu başarı ile bitiren ve en hızlı yazan kursiyerler ödüllendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin düzenlediği F Klavye Kursu'nu başarı ile bitiren ve en hızlı yazan kursiyerler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Hareketli Parmaklar' yarışması nefesleri kesti. F klavye kursundaki aldıkları eğitimle hızlı yazma becerilerini yarıştırılırken, aralarından en hızlı yazan öğrenciler seçildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezinde yapılan yarışma büyük ilgi gördü. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Pınar Yılmazel Avukat, Abubekir Tercanlı ve Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu ve Müdür Yardımcısı Sema Polat'ın da katıldığı yarışmada Palandöken Gençlik Merkezi müdürü Memet Gözütok açılış konuşması yaptı.

F Klavye Kursuna katılan ve kısa sürede hızlı bir şekilde yazı yazmayı öğrenen kursiyerleri tebrik eden Gözütok, bu tür kulüp faaliyetlerinin gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Gözütok, bunun gibi faaliyetleri gençlik merkezi olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. F Klavye Kurs Eğitmeni Nurdan Tercanlı da, öğrencilerinin F Klavye kursundaki performansından oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilerini F Klavye kullanımındaki başarılarından ötürü kutladı.

Konuşmaların ardından F Klavye ile en hızlı şekilde yazı yazan kursiyerlere madalya ve kupa takdim edildi. - ERZURUM

F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi
F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi
F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi
F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi

YORUMLAR
500

gençlik, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi - Son Dakika


Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu         
10:10
"Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03

Son Dakika Haberleri
11:04 Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı
10:56 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk
10:50 Fatma Girik, mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
10:49 Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor
10:42 THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
10:24 Kar, İstanbul'a cefa, Uludağ'a sefa sürdürüyor! Sömestr tatilinin keyfini çıkarıyorlar
10:30 İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
09:37 Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
09:44 "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement