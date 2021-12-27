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Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan "Onur Ödülü" - Son Dakika

Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan "Onur Ödülü"

27.12.2021 11:58
Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan "Onur Ödülü"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzme branşında gerçekleştirilen sürdürülebilir projeler ve başarılı çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, "Onur Ödülü" takdim etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzme branşında gerçekleştirilen sürdürülebilir projeler ve başarılı çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na, "Onur Ödülü" takdim etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve yönetimi kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Erkan Yalçın, yüzme branşı özelinde sportif faaliyetlere olan desteklerinden ötürü Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler'e, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Federasyon Onur Ödülü'nü takdim etti. Hedeflerinin, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzları çatısı altında Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonları yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Başkanımızı ve ekibini kutluyorum"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türk yüzme sporunun en önemli organizasyonlarından birini Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şehitkamil Belediyesinin yüzme sporuna büyük katkıları olduğunu dile getiren Yalçın, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türk yüzme sporunun en önemli bir organizasyonlarından biri olan Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ile Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarını, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tıpkı bu organizasyonda olduğu gibi Şehitkamil Belediyesinin yüzme sporuna çok önemli ve değerli katkıları var. Bu nedenle Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ve ekibini kutluyorum. Sayın Başkanımıza, bugüne kadar her platformda bizlere vermiş oldukları büyük desteklerden dolayı Federasyon Onur Ödülü'nü takdim ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha güçlü işlere hep birlikte imza atacağız. Kendilerine ve tüm ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

"Federasyonumuzla uyum içinde çalışıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yüzme branşının A takımıyla bir araya geldikleri buluşmada spora gönül veren tüm bireylerin daha sağlıklı ve modern şartlarda spor yapabilmeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizerek, "Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine ve yüzme camiasına şahsıma layık gördükleri bu özel ödül için teşekkür ediyorum. Biz, ekip olarak spora gönül veren tüm bireylerin daha sağlıklı ve modern şartlarda spor yapabilmeleri adına çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdürüyoruz. Türkiye Yüzme Federasyonumuz ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok sportif organizasyonu büyük bir başarıyla düzenledik. Milli Takımlarımıza sporcular kazandırdık ve yine birçok kurs ve seminere ev sahipliği yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalarımız hız kazanarak devam edecek. Ben tüm yüzme camiasına; çalışmalarında başarılar diliyor, içerisinde bulunduğumuz sezonun tüm kulüpler ve sporcularımız adına sağlıklı ve başarılarla geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan Onur Ödülü

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Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan 'Onur Ödülü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fadıloğlu'na, Yüzme Federasyonu'ndan "Onur Ödülü" - Son Dakika
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