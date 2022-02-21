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Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika

Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti

21.02.2022 13:38
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatını da yerinde inceleyerek, sosyal tesisin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte Yukarı Arıl Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Mustafa Ekici ile birlikte yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını da yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bizim derdimiz milletimize hizmet edebilmektir

Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yukarı Arıl Mahallesi, bizim en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Tabi geçmiş dönemde burasının belediyesi vardı. Daha sonra bizim belediyeye bağlandıktan sonra eski belediyenin tadilatını yaparak orayı bir taziye evi yapmıştık. Fakat fiziki şartları buna uygun olmadığı için sıkıntılarımız vardı. Bu konuda muhtarımızın da tavsiyesiyle çalışma başlattık. Tabi bizim de bir taahhüdümüz vardı. Öncelikle hiç sosyal tesisi olmayan mahallelere sosyal tesis yapacağız, daha sonra iyileştirmelere geçeceğiz, dedik. Allah, kısmet etti, yerinin de ayarlanmasıyla birlikte sosyal tesisimiz artık bitme noktasına geldi. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmektir. Bu konuda muhtarlarımız ile el ele, gönül gönüle hizmet kalitesini nasıl arttırabiliriz, bunun derdiyle dertleniyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu şekilde hizmetlerimizi devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Mustafa Ekici, "Ben öncelikle mahallemize böylesine güzel bir sosyal tesisi kazandırdığı için şahsım ve mahallem adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ile 15 yıla yakındır beraber çalışıyoruz. Mahallemizde ne tür bir isteğimiz olduğu zaman Başkanımıza iletiyoruz, sağ olsun Başkanımız da bu isteğimizi yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Şu an sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Vatandaşlarımız, artık gönül rahatlığıyla gelip burada taziyelerini ağırlayabilecek. Bugün de Başkanımız, bizzat mahallemizi ziyaret etti, istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Bunun yanında sosyal tesisin inşaatını yerinde inceledi. Ben, Başkanımıza bir kez daha mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti

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Murat Özgüler, Mustafa Ekici, Şehitkamil, Arıl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika


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