Fahrettin Altun'dan Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA