Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

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Efeler'in Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı

CHP'li meclis üyesi Balyurt'un ismi bu merkezde yaşatılacak

AYDIN - Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı hizmete açıldı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Balyurt'un isminin verildiği Aydın'ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 3 bin 595 metrekarelik bir alanda bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı için için açılış töreni düzenlendi. Zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, ortopedik engelli, dil ve konuşma engelli, disleksi, otizm ve down sendromu gibi özel durumları olan vatandaşlar; kendilerine özel olarak tasarlanan oyun grupları ve dinlenme alanlarının bulunduğu merkez sayesinde yaşamlarında yeni bir sayfa açacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kadıköy Mahalle Muhtarı Doğan Altan, "Açılan bu merkezde bireylerin günlük yaşam becerileri, sosyal ve kültürel eğitimlerle desteklenerek toplumsal hayatta yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Her zaman sıcak bağlar kurduğumuz engelli vatandaşlarımıza sadece bugün değil takvimin her gününde sevgimizi göstermeliyiz. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı'na büyük katkı sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e, başkan yardımcılarına, birim müdürlerine ve emeği geçen herkese şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fahrettin Balyurt'un oğlu Mirza Alp Balyurt ise, "Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Burası babamın adını taşımasından dolayı benim ve ailem için çok daha anlamlı bir yer. Başkanımızın önderliğindeki Efeler Belediyesi'ne böyle bir merkezi Efeler'e kazandırdıkları için teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Aydın'ın nüfusunun yüzde 5'ini engelli bireyler oluşturuyor"

Merhum Fahrettin Balyurt'u rahmetle anarak sözlerine başlayan Türkiye Sakatlar Derneği Aydın İl Başkanı ve CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Zeliha Gündoğdu, "Aydın'ın nüfusunun yüzde 5'ine yakın kısmı engelli vatandaşlardan oluşmaktadır. Bizler Aydın'da yerel yönetimlerin çeşitli konularda verdiği desteklerden dolayı şanlıyız. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz de bizlerin ihtiyaçlarına karşılık vererek gerçekleştirmekteler. Her konuda yanımızdalar. Burası da engelli bireylere hizmet edecek yerlerden bir tanesi. Başkanımız Anıl bey ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Engel yok sevgi var"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Balyurt'un ismini sevginin ön plana çıktığı bir merkezde yaşatacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Fahrettin beyin kendisinin Aydın'ın sevilen iş insanlarından bir tanesi olarak biliyordum ancak tanışmak seçim döneminin öncesinde nasip oldu. O dönemde omuz omuza, yürek yüreğe yürüdük. Sonraki süreç için de çok güzel plan ve projelerimiz vardı. Maalesef kendisi aramızdan erken yaşta ayrıldı. Bu nedenle kendisinin isminin sevginin hakim kılındığı ve ön plana çıktığı bir alana vererek anısını yaşatmak istedik. Engelsiz yaşam merkezimizde ve parkımızda engelli vatandaşlarımıza özel eğitimler vererek onları toplum hayatına daha çok katabilmeyi, ailelerinin yanlarında olduğunda yada olmadığında toplum içerisinde bir yer sahibi olabilmelerini çok önemsiyoruz. Burada verilecek olan eğitimlerde yardımcı olacak olan personellerimizle birlikte çok daha güzel ve sevgi dolu günler yaşayacağımıza eminim. Seçimden önce ve sonra da hep söylediğim gibi bizim için öncelikliler; çocuklarımız, gençlerimiz, engelli vatandaşlarımız ve özel çocuklarımız ve kadınlarımızdır. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde hareket edeceğiz. Engel yok sevgi var" dedi.

Başkan Yetişkin özel bireylerin neşesine ortak oldu

Konuşmaların arından özel çocukların oluşturduğu ekiplerin halk oyunları gösterileri davetliler tarafından beğeniyle izlenerek büyük alkış aldı. Gösterilerin sonunda çalan hareketli parça ile gönüllerince dans eden özel bireylere Başkan Anıl Yetişkin de eşlik ederek neşelerine ortak oldu.

Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı'nın açılış kurdelesini Balyurt'un ailesi, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin merkezi gezerek yetkililerden merkezde verilecek olan eğitim hakkında detaylı bilgi alıp özel bireylerle de yakından ilgilendi.